Казинс: я открыт к подписанию нового контракта с «Голден Стэйт»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс, чей контракт с «воинами» истекает в нынешнее межсезонье, признался, что готов подписать новое соглашение с калифорнийским клубом. Вместе с тем игрок подчеркнул, что примет лучшее для себя решение.
«Я открыт к подписанию нового контракта с командой. Посмотрим, что произойдёт. Минувшее лето было очень странным, и никогда не знаешь, как развернутся события. Я открыт для нового контракта и приму лучшее решение для себя и своей семьи. Посмотрим, куда подуют ветра», — приводит слова Казинса The Mercury News.
В регулярном чемпионате-2018/19 Казинс принял участие лишь в 30 матчах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи в среднем. В плей-офф он принял участие в 8 матчах, собирая в них коллекцию из 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.
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