Отец Томпсона уверен, что Клэй подпишет новый контракт с «Голден Стэйт»

Майкл Томпсон, бывший баскетболист НБА и отец атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, уверен, что его сын подпишет новый контракт с нынешней командой.
«Без вопросов. Клэй подпишет новый контракт с „Голден Стэйт“», — приводит слова Томпсона-старшего Bleacher Report.
Клэй Томпсон выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» на протяжении всей профессиональной карьеры. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 поединках, набирая в них 21,5 очка, собирая 3,8 подбора и совершая 2,4 передачи в среднем. В плей-офф его статистика составляла 20,7 очка и 4,1 подбора в среднем в 21 матче.
Ранее сообщалось, что в «Голден Стэйт» намерены предложить баскетболисту максимальный контракт. В финале НБА Томпсон получил разрыв передней крестообразной связки.
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