Батлер откажется от опции контракта и выйдет на рынок свободных агентов
Защитник «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джимми Батлер намерен отказаться от опции контракта на сезон-2019/20 и выйти на рынок свободных агентов, сообщает Yahoo Sports. За следующий год баскетболисту полагалось $ 19,8 млн.
При этом источники сообщают, что в «Филадельфии» намерены побороться за сохранение игрока в команде. На Батлера претендует также «Лос-Анджелес Лейкерс».
Минувший регулярный чемпионат Батлер начинал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», а позже был выменян в «Филадельфию Сиксерс». В составе «Сиксерс» он принял участие в 55 матчах регулярного первенства, набирая в них 18,2 очка, собирая 5,3 подбора и совершая 4,0 передачи. В плей-офф Батлер собирал коллекцию из 19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи в среднем.
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