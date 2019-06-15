Казинс — о финале плей-офф: смотрел и думал: «Кто же умрёт следующим?»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс сказал, что из-за большого количества травм финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (2-4) была похожа на фильм ужасов.

«Я просто смотрел и думал: «Кто же умрёт следующим?» Хотелось просто дождаться конца, чтобы увидеть, кто выжил», — приводит слова Казинса The Undefeated.

Напомним, в ходе финальной серии серьёзные травмы получили форвард Кевин Дюрант и защитник Клэй Томпсон. С небольшими повреждениями на паркет выходили Демаркус, разыгрывающий Стефен Карри, форвард Андре Игуодала и центровой Кевон Луни.

В плей-офф Казинс набирал 7,6 очка, собирал 4,9 подбора, отдавал 2,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,6 перехвата за 16,6 минуты.