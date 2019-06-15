«Бостон» не хочет отдавать много активов за Энтони Дэвиса
Руководство «Бостон Селтикс» продолжает вести переговоры по обмену мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвису, сообщает Boston Globe.
В «Селтикс» не хотят отдавать много активов за Дэвиса, поскольку ранее стало известно, что звёздный игрок в 2020 году будет готов подписать долгосрочное соглашение только с «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс».
По информации СМИ, «Пеликанс» очень заинтересованы в лёгком форварде «Селтикс» Джейсоне Тейтуме, для которого следующий сезон станет третьим в карьере.
В это межсезонье «Бостон» может покинуть разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. 30 июня 27-летний баскетболист получит статус неограниченно свободного агента и сможет заключить контракт с любым клубом НБА.
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» ищут третий клуб для обмена Дэвиса
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