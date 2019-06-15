Дюрант попрощался с домашней ареной «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант на своей странице в «Инстаграме» опубликовал прощальное сообщение, адресованное оклендской «Оракл-Арене».
Со следующего сезона калифорнийский клуб будет проводить домашние матчи в «Чейз-центре» в Сан-Франциско.
«Никогда тебя не забуду!» — написал баскетболист.
Фото можно посмотреть на странице Дюранта в «Инстаграме».
На этот момент неизвестно, останется ли Кевин в «Голден Стэйт». Звёздный форвард может активировать опцию на сезон-2019/20 либо выйти на рынок свободных агентов.
В завершившемся финале плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (2-4) Дюрант порвал ахиллово сухожилие. Ожидается, что 30-летний игрок полностью пропустит следующую кампанию.
Кевин выступает за «Уорриорз» с 2016 года. За три сезона в составе калифорнийской команды он завоевал два чемпионских титула.
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