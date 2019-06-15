Дюрант попрощался с домашней ареной «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант на своей странице в «Инстаграме» опубликовал прощальное сообщение, адресованное оклендской «Оракл-Арене».

Со следующего сезона калифорнийский клуб будет проводить домашние матчи в «Чейз-центре» в Сан-Франциско.

«Никогда тебя не забуду!» — написал баскетболист.

Фото можно посмотреть на странице Дюранта в «Инстаграме».

На этот момент неизвестно, останется ли Кевин в «Голден Стэйт». Звёздный форвард может активировать опцию на сезон-2019/20 либо выйти на рынок свободных агентов.

В завершившемся финале плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (2-4) Дюрант порвал ахиллово сухожилие. Ожидается, что 30-летний игрок полностью пропустит следующую кампанию.

Кевин выступает за «Уорриорз» с 2016 года. За три сезона в составе калифорнийской команды он завоевал два чемпионских титула.