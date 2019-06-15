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«Бруклин» намерен создать связку защитников Ирвинг-Расселл

«Бруклин» намерен создать связку защитников Ирвинг-Расселл
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Бруклин Нетс» не планирует отказываться от разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла, даже если летом состав команды пополнит лидер «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг, тоже выступающий на позиции первого номера, сообщает SNY.tv.

Недавно «Бруклин» проинформировал Расселла о своих планах. 30 июня 23-летний игрок получит статус ограниченно свободного агента. Он сможет договорится о контракте с любым клубом НБА, но «Нетс» сохранят его в команде, если повторят предложение.

Напомним, ранее Ирвинг отказался от опции на сезон-2019/20. 30 июня звёздный баскетболист станет неограниченно свободным агентом. В детстве Кайри жил в Нью-Джерси и болел за «Нетс».

В завершившемся сезоне «Бруклин» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Выступление в плей-офф команда Кенни Аткинсона закончила в первом раунде, проиграв «Филадельфии Сиксерс» (1-4).

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