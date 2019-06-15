Ванвлит: титул победителя НБА — это немного лучше, чем чемпионство в Джи-лиге

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит после победы в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2) рассказал, что для него значит снова стать чемпионом вместе с форвардом Паскалем Сиакамом.
В 2017 году Ванвлит и Сиакам в составе «Рэпторс 905» завоевали титул победителя Джи-лиги НБА, обыграв в финале «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» (2-1).
«Мы уже во второй раз открываем шампанское. Это немного лучше, чем чемпионство в Джи-лиге», — приводит слова Фреда журналист Майкл Ли на своей странице в «Твиттере».
В финале плей-офф Ванвлит набирал 14,0 очка, собирал 2,7 подбора, отдавал 2,2 передачи и совершал 1,2 перехвата за 32,3 минуты. Сиакам в серии с «Уорриорз» записывал в актив 19,8 очка, 7,5 подбора, 3,7 передачи, 0,7 блок-шота и 0,5 перехвата за 40,2 минуты.
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