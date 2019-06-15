Зубков: сезон у «Химок» получился смазанным

Форвард «Химок» Андрей Зубков подвёл итоги сезона-2018/19 для подмосковной команды.
«Итогами сезона доволен, так как мы выполнили основную задачу и вышли на следующий сезон в Евролигу. Конечно, хотелось бы попасть в плей-офф Евролиги и в этом году, но весь сезон получился каким-то смазанным. Было очень много травм, смена тренера…
Пока пришел новый тренер, произошли изменения, мы проиграли много важных матчей как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге. Самое главное, что мы собрались под конец и, повторюсь, выполнили главную задачу, стоящую перед командой.
«Начало сезона никогда и никому не бывает понятным, потому что команда немного изменилась и пришли новые игроки. Мы довольно неплохо начали в Лиге ВТБ, но при этом проигрывали много матчей в Евролиге. Ожиданий не было, были определенные задачи — финал Лиги ВТБ и плей-офф Евролиги. Одну из этих задач мы выполнили», — приводит слова Зубкова пресс-служба команды.
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