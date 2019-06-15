Зубков: потеря Шведа хотя бы день — глобальная проблема для всей команды

Форвард «Химок» Андрей Зубков рассказал о влиянии травмы Алексея Шведа на командные результаты в прошедшем сезоне.
«Понятно, что команда не состоит из одного человека, нас 12 человек, но для Леха — очень большое звено в нашей команде, и потеря его хотя бы на день, а тем более на три месяца — глобальная проблема для всех. Мы долго перестраивались, примерно месяц, но Шведа нам все равно не хватало. После этого пришел новый тренер, и снова началась перестройка. Все как-то смешалось, но, на мой взгляд, без Алексея мы выступили довольно-таки неплохо. В то же время, думаю, если бы все были здоровы — и Швед, и Гилл, — мы бы выступили успешнее. Нам не хватило каких-то трех-четырех побед, чтобы попасть в плей-офф с последнего, восьмого места. Так что при ином стечении обстоятельств у нас могли быть все шансы», — приводит слова Андрея Зубкова официальный сайт подмосковной команды.
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