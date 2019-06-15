Амину: все игроки сборной России выступают в лучших клубах Европы

Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» и сборной Нигерии по баскетболу Аль-Фарук Амину поделился ожиданиями от чемпионата мира и впечатлениями от сборной России, с которой нигерийцам предстоит первая встреча на турнире.
«Первые три матча группового турнира станут для нас первым финалом. Я очень рад этому турниру. Наш первый матч мы сыграем против очень хорошей команды — России. У них есть ряд сильных игроков. У них есть Мозгов, все российские игроки выступают в составах одних из лучших клубов Европы. Мы должны быть готовы и сфокусированы с первых минут турнира. У нас нет права на ошибку», — приводит слова Амину Eurohoops.
Кроме команд России и Нигерии за выход из группы В в следующую стадию турнира поборются сборные Аргентины и Южной Кореи.
Аль-Фарук Амину выступает в НБА с 2010 года. В завершившемся регулярном чемпионате он принял участие в 81 поединке, набирая в них 9,4 очка, собирая 7,5 подбора и совершая 1,3 передачи в среднем.
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