«Виртус Болонья» не оставляет попыток заполучить Теодосича

Руководство «Виртус Болонья» продолжает предпринимать попытки подписать контракт с разыгрывающим защитником Милошем Теодосичем, сообщает Eurohoops. Итальянская команда предлагает сербу контракт на два года, в течение которых он сможет заработать € 2,5 млн.

Милош может согласиться на такие условия, также его может привлечь возможность поработать с главным тренером — Сашей Джорджевичем, который возглавляет и национальную команду Сербии. Ожидается, что Теодосич даст ответ «Виртусу» на следующей неделе.

В прошлом Милош выступал в составе ЦСКА и был лидером «армейцев». После он перебрался в НБА, где защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс». В феврале 2019 года игрок покинул калифорнийскую команду и с тех пор является свободным агентом.