Де Коло: мне не очень плохо даются языки, но русский – это совсем другая история

Защитник ЦСКА Нандо де Коло признался, что все его попытки выучить русский язык потерпели неудачу. При этом француз подчеркнул, что до этого изучение иностранных языков давалось ему хорошо.

«Мне стыдно, но для меня это слишком сложно. Я пытался взяться за изучение в первый год здесь, но не вышло. Мне не очень плохо даются языки, в школе я выучил английский и испанский, но русский – это совсем другая история.

Непонятный мне алфавит и произношение. Конечно, я знаю основные слова вроде «Привет» или «Спасибо», но не больше. Моя жена брала уроки в прошлом году, так что знает язык лучше меня. Но самая продвинутая у нас в семье моя дочь. Она говорит на русском, французском, английском и испанском", — приводит слова де Коло GQ Russia.