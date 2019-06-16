«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта
«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» достигли договорённости об обмене, по условиям которого в стан «Лейкерс» проследует центровой Энтони Дэвис, а в обратную сторону — защитники Лонзо Болл и Джош Харт, а также форвард Брендон Ингрэм. Помимо этого «Пеликанс» получат три драфт-пика первого раунда, в том числе право четвёртого выбора в первом раунде предстоящего драфта, сообщает ESPN.
Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.
В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.
Агент Дэвиса: в 2020 году Энтони станет свободным агентом
- 16 июня 2019
-
02:22
-
00:19
- 15 июня 2019
-
22:59
-
21:55
-
20:58
-
19:57
-
18:51
-
17:56
-
16:53
-
15:37
-
15:00
-
13:12
-
12:34
-
12:12
-
11:48
-
11:21
-
10:53
-
10:38
-
10:07
-
09:48
-
09:20
-
00:52
- 14 июня 2019
-
23:13
-
22:34
-
21:39
-
20:39
-
19:40
-
18:55
-
17:09
-
15:31
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
Партнерский контент