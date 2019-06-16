«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» достигли договорённости об обмене, по условиям которого в стан «Лейкерс» проследует центровой Энтони Дэвис, а в обратную сторону — защитники Лонзо Болл и Джош Харт, а также форвард Брендон Ингрэм. Помимо этого «Пеликанс» получат три драфт-пика первого раунда, в том числе право четвёртого выбора в первом раунде предстоящего драфта, сообщает ESPN.

Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.