Кемба Уокер станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, станет главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке с учётом договорённости с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает New York Times.



При этом, в случае если сделка с «Нью-Орлеаном» будет официально оформлена до 30 июля, у «Лейкерс» останется $ 27,8 млн свободных средств в платёжной ведомости, а если позже, то $ 32,5 млн. В составе «Лейкерс» после завершения обмена Дэвиса останется всего пять игроков.



«Шарлотт» является единственной организацией, которая может предложить Уокеру максимально выгодный пятилетний контракт на общую сумму $ 221 млн.

«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта