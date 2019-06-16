Кемба Уокер станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, станет главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» на трансферном рынке с учётом договорённости с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает New York Times.
При этом, в случае если сделка с «Нью-Орлеаном» будет официально оформлена до 30 июля, у «Лейкерс» останется $ 27,8 млн свободных средств в платёжной ведомости, а если позже, то $ 32,5 млн. В составе «Лейкерс» после завершения обмена Дэвиса останется всего пять игроков.
«Шарлотт» является единственной организацией, которая может предложить Уокеру максимально выгодный пятилетний контракт на общую сумму $ 221 млн.
«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта
- 16 июня 2019
-
09:23
-
09:04
-
02:22
-
00:19
- 15 июня 2019
-
22:59
-
21:55
-
20:58
-
19:57
-
18:51
-
17:56
-
16:53
-
15:37
-
15:00
-
13:12
-
12:34
-
12:12
-
11:48
-
11:21
-
10:53
-
10:38
-
10:07
-
09:48
-
09:20
-
00:52
- 14 июня 2019
-
23:13
-
22:34
-
21:39
-
20:39
-
19:40
-
18:55
-
17:09
-
15:31
-
13:02
-
12:46
-
12:31
Партнерский контент