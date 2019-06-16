«Торонто» продлил празднования в Лас-Вегасе ещё на один день
«Торонто Рэпторс» продлил празднование завоевания чемпионского титула НБА в Лас-Вегасе ещё на один день и вернётся в Канаду позже запланированного срока, сообщает ESPN. Такое решение было принято после вечеринки в одном из ночных клубов с участием знаменитого рэпера Дрейка.
Традиционный чемпионский парад в Торонто, во время которого команда проедет по городским улицам на открытых автобусах с трофеем, состоится 17 июня.
При этом главный тренер Ник Нёрс, а также резервные разыгрывающие Фред Ванвлит и Джереми Лин уже прилетели в Канаду.
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.
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