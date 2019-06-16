Лавар Болл: обмен Лонзо — худшая сделка в истории «Лейкерс»

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар остался крайне недоволен тем, что сына включили в сделку с «Нью-Орлеан Пеликанс» по обмену мощного форварда Энтони Дэвиса.



«Гарантирую, это будет худшая сделка в истории «Лейкерс». Они больше никогда не станут чемпионами.



«Лейкерс» очень пожалеют об этом обмене. А мне будет весело. Теперь они совершенно развалены, но мой сын успел сбежать с корабля до взрыва.



Я давал «Лейкерс» шанс. Можете вспомнить, как я говорил, что, если получат трёх братьев Болл, добьются успеха. Но теперь им ничего не светит», — цитирует Лавара Болла ESPN.



«Лейкерс» отдадут Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта, в «Нью-Орлеан» в обмен на мощного форварда Энтони Дэвиса.

«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта