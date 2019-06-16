Леброн Джеймс: Энтони Дэвис на подходе. Всё только начинается

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс восторженно отреагировал на известие, что организация договорилась с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене с участием мощного форварда Энтони Дэвиса.



«Энтони Дэвис на подходе. Давай сделаем это, братишка. Всё только начинается», — написал Джеймс в своём микроблоге в «Инстаграме», приложив фотоколлаж с изображением Дэвиса в форме «Лейкерс».



«Лейкерс» договорились с «Нью-Орлеаном» о сделке, в результате которой они получат Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.

«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта