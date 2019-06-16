«Нью-Орлеан» рассматривает варианты обмена четвёртого номера драфта

«Нью-Орлеан Пеликанс» рассматривает варианты обмена четвёртого номера предстоящего драфта, который будет получен в результате сделки с «Лос-Анджелес Лейкерс» с участием мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает ESPN.
Ряд организаций лиги проявляет интерес к разыгрывающим Дариусу Гарлэнду и Коби Уайту, которые, вероятно, будут доступны для выбора под четвёртым номером.
Кроме того, «Нью-Орлеан» обладает первым номером драфта 2019 года. Ожидается, что под ним будет выбран форвард Зайон Уильямсон.
«Пеликанс» договорились с «Лейкерс» о сделке, в результате которой получат разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая четвёртый номер предстоящего драфта-2019 в обмен на Дэвиса. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.
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