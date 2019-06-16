Дюрант и Ирвинг обсудили совместное выступление в следующем сезоне

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, выписавшись из больницы в Нью-Йорке, провёл встречу с разыгрывающим «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом, сообщает Fox Sports. На ней игроки обсуждали варианты совместного выступления в следующем сезоне. При этом Дюрант на лето переехал в Нью-Йорк вместе со всем своим обслуживающим персоналом.



Дюрант в предстоящее межсезонье может либо автоматически продлить контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» на следующий сезон с зарплатой $ 31,5 млн, либо выйти на рынок свободных агентов. Он пропустит часть следующего сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия. Ирвинг в межсезонье получит статус неограниченно свободного агента.



Наиболее вероятными претендентами на подписание контрактов одновременно с Дюрантом и Ирвингом являются «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».

В «Бостоне» сомневаются, что Ирвинг подпишет с клубом новый контракт