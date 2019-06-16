Мозгов: не знаю, буду ли готов к Кубку мира
Центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не уверен, что сможет сыграть за сборную России на Кубке мира — 2019.
«Восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой. Но не знаю, буду ли готов к Кубку мира, пока не знаю», — цитирует Мозгова ТАСС.
32-летний Мозгов последний раз выходил на площадку в составе «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Из-за травмы колена он полностью пропустил минувший сезон, перед началом которого был обменян в «Орландо».
На первом этапе Кубка мира — 2019 сборная России сыграет в группе В со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Турнир пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Сборной России на Кубке мира — 2019 из-за травмы не поможет также разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Дмитрий Хвостов.
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