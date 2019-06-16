Понкрашов покинул УНИКС
Защитник Антон Понкрашов покинул казанский УНИКС, сообщает официальный сайт клуба. У баскетболиста истёк срок контракта, и стороны не стали продлевать сотрудничество. УНИКС выразил благодарность экс-капитану команды за пять лет выступлений в Казани.
33-летний Понкрашов выступал в составе УНИКСа с 2014 года. За это время он завоёвывал с командой серебряные и бронзовые награды Единой лиги ВТБ.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Понкрашов принял участие в 32 встречах, набирая 6,5 очка, собирая 1,9 подбора и совершая 2,5 передачи. В Еврокубке статистика игрока составляла 4,4 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем в двадцати матчах.
О дальнейших карьерных планах Понкрашова пока ничего не сообщается.
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