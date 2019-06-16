Маркович: к себе и своей игре я очень строг, всегда нахожу недостатки
Защитник «Химок» Стефан Маркович поделился мнением о собственной игре в минувшем сезоне.
«Всегда есть к чему стремиться, всегда можно сыграть лучше. Не хотел бы говорить о себе, пускай обо мне судят другие. К себе и своей игре я очень строг. Даже если я играю хорошо, всё равно нахожу какие-нибудь недостатки, потому что всегда хочу быть лучше.
Особо над этим не зацикливаюсь, просто хочу помогать команде добиваться поставленных целей. Для меня это самое главное, потому что баскетбол — командная игра, в которой нужно найти своё место в системе, чтобы это шло на пользу команде. Если мне это удалось, я рад», — цитирует Марковича пресс-служба «Химок».
В минувшем сезоне «Химки» в финальной серии Единой лиги ВТБ проиграли ЦСКА в трёх матчах.
Маркович: «Химки» должны быть довольны тем, как закончили сезон
- 16 июня 2019
-
23:29
-
21:24
-
16:34
-
15:42
-
14:57
-
12:59
-
12:47
-
12:21
-
11:56
-
11:38
-
11:08
-
10:39
-
10:08
-
09:53
-
09:23
-
09:04
-
02:22
-
00:19
- 15 июня 2019
-
22:59
-
21:55
-
20:58
-
19:57
-
18:51
-
17:56
-
16:53
-
15:37
-
15:00
-
13:12
-
12:34
-
12:12
-
11:48
-
11:21
-
10:53
-
10:38
-
10:07
Партнерский контент