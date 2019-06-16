Маркович: к себе и своей игре я очень строг, всегда нахожу недостатки

Защитник «Химок» Стефан Маркович поделился мнением о собственной игре в минувшем сезоне.

«Всегда есть к чему стремиться, всегда можно сыграть лучше. Не хотел бы говорить о себе, пускай обо мне судят другие. К себе и своей игре я очень строг. Даже если я играю хорошо, всё равно нахожу какие-нибудь недостатки, потому что всегда хочу быть лучше.

Особо над этим не зацикливаюсь, просто хочу помогать команде добиваться поставленных целей. Для меня это самое главное, потому что баскетбол — командная игра, в которой нужно найти своё место в системе, чтобы это шло на пользу команде. Если мне это удалось, я рад», — цитирует Марковича пресс-служба «Химок».

В минувшем сезоне «Химки» в финальной серии Единой лиги ВТБ проиграли ЦСКА в трёх матчах.