«Зенит» заключил контракт с Альбиси

«Зенит» заключил контракт с разыгрывающим сборной Франции Эндрю Альбиси, сообщает официальный сайт клуба.



29-летний Альбиси последние три года выступал за «Андорру». В минувшем сезоне он набирал по 12,1 очка и отдавал по 5,9 передачи за 26 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 8,3 очка и 5,2 передачи за 25 минут в чемпионате Испании. Защитник был включён в первую символическую сборную сезона Еврокубка.

Ранее Альбиси выступал на родине за «Пари-Леваллуа» и «Гравелин». В список его достижений входят звания восходящей звезды и лучшего игрока оборонительного плана чемпионата Франции, а также титул MVP Матча звёзд французской лиги.



Защитник вошёл в расширенный состав сборной Франции для участия в Кубке мира–2019.