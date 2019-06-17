«Зенит» заключил контракт с Альбиси
«Зенит» заключил контракт с разыгрывающим сборной Франции Эндрю Альбиси, сообщает официальный сайт клуба.
29-летний Альбиси последние три года выступал за «Андорру». В минувшем сезоне он набирал по 12,1 очка и отдавал по 5,9 передачи за 26 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 8,3 очка и 5,2 передачи за 25 минут в чемпионате Испании. Защитник был включён в первую символическую сборную сезона Еврокубка.
Ранее Альбиси выступал на родине за «Пари-Леваллуа» и «Гравелин». В список его достижений входят звания восходящей звезды и лучшего игрока оборонительного плана чемпионата Франции, а также титул MVP Матча звёзд французской лиги.
Защитник вошёл в расширенный состав сборной Франции для участия в Кубке мира–2019.
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