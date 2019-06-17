«Лейкерс» попытаются заполучить Кавая Леонарда

«Лос-Анджелес Лейкерс» попытаются заполучить лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, если он в предстоящее межсезонье выйдет на рынок свободных агентов, сообщает The Ringer.



Ранее «Лейкерс» договорились с «Нью-Орлеан Пеликанс» о сделке, в рамках которой они получат мощного форварда Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.



После официального завершения обмена с участием Дэвиса у «Лейкерс» останется пять игроков составе (Леброн Джеймс, Дэвис, Кайл Кузма, Моритц Вагнер и Айзек Бонга) и от $ 27,8 млн до $ 32,5 млн свободных средств в платёжной ведомости.

Кемба Уокер станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов