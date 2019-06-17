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Марк Газоль: в НБА сейчас нет ни одного игрока калибра Кавая Леонарда

Марк Газоль: в НБА сейчас нет ни одного игрока калибра Кавая Леонарда
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль выразил восхищение уровнем игры партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда в нынешнем чемпионате.

«Леонард – единственный в своём роде. Думаю, в НБА сейчас нет ни одного игрока его калибра. Он возвышается над всеми на пьедестале», – приводит слова Газоля ESPN.

Ожидается, что Леонард в предстоящее межсезонье воспользуется правом досрочно расторгнуть действующий контракт с «Торонто» и станет неограниченно свободным агентом.

Форвард перешёл в «Рэпторс» перед началом минувшего сезона в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». С ним в составе команда впервые стала чемпионом НБА, а сам Кавай получил звание самого ценного игрока финальной серии плей-офф.

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