Джулиус Рэндл не будет продлевать контракт с «Нью-Орлеаном»

Стартовый мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиус Рэндл откажется от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 9 млн и получит статус неограниченно свободного агента, сообщает The Athletic.
24-летний Рэндл, выбранный под седьмым номером на драфте 2014 года, перешёл в «Нью-Орлеан» в прошлое межсезонье в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он набирал по 21,4 очка, совершал по 8,7 подбора и отдавал по 3,1 передачи за 31 минуту в среднем за игру в регулярном чемпионате.
Ранее «Нью-Орлеан» договорился с «Лейкерс» о сделке, в рамках которой они получат разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая четвёртый номер предстоящего драфта-2019 в обмен на мощного форварда Энтони Дэвиса. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.
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