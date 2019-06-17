На чемпионском параде «Торонто» ожидается 2 млн зрителей
На традиционном чемпионском параде «Торонто Рэпторс» ожидается около 2 млн зрителей, сообщает CP24. Некоторые из них заранее начали занимать места на площади, где состоится выступление команды перед болельщиками.
Парад начнётся в 10 утра по местному времени. В течение двух с половиной часов игроки в полном составе с чемпионским кубком проедут по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. Также в церемонии будет участвовать руководство организации, но оно, возможно, расположится отдельно.
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.
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