Э.Дэвис откажется от $4 млн, чтобы у «Лейкерс» было больше возможностей на рынке

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис после перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует отказаться от бонуса в $ 4 млн, который положен ему по действующему контракту в случае обмена, сообщает Bleacher Report. Благодаря этому «Лейкерс» получат не $ 23,7 млн, а $ 27,7 млн свободных средств в платёжной ведомости.
«Лейкерс» договорились с «Нью-Орлеаном» о сделке, в рамках которой они получат Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.
После официального завершения обмена с участием Дэвиса у «Лейкерс» останется пять игроков составе (Леброн Джеймс, Дэвис, Кайл Кузма, Моритц Вагнер и Айзек Бонга).
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