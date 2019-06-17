ЦСКА продлил контракт с Антоновым на два года
Пресс-служба БК ЦСКА сообщает, что москвичи подписали новое соглашение с форвардом Семёном Антоновым. 29-летний баскетболист будет выступать за ЦСКА до лета 2021 года.
Семёнов выступает за ЦСКА с 2016 года. За три сезона он принял участие в 175 матчах. В среднем он набирал по 4,5 очка, делал 2,1 подбора и попадал 43,5% трехочковых бросков. За эти годы он в составе ЦСКА стал победителем Евролиги и трижды выигрывал Единую лигу ВТБ.
«Счастлив, что остаюсь в ЦСКА. Большое спасибо руководству, предложившему мне новый контракт, и тренеру, который верит в меня, и команде, которая поддерживает в хорошие и плохие моменты. С нетерпением жду нового сезона, ведь мы будем защищать титул», — сказал Антонов.
Антонов: не сказал бы, что ЦСКА посыпался в третьей четверти
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