ЦСКА продлил контракт с Антоновым на два года

Пресс-служба БК ЦСКА сообщает, что москвичи подписали новое соглашение с форвардом Семёном Антоновым. 29-летний баскетболист будет выступать за ЦСКА до лета 2021 года.

Семёнов выступает за ЦСКА с 2016 года. За три сезона он принял участие в 175 матчах. В среднем он набирал по 4,5 очка, делал 2,1 подбора и попадал 43,5% трехочковых бросков. За эти годы он в составе ЦСКА стал победителем Евролиги и трижды выигрывал Единую лигу ВТБ.

«Счастлив, что остаюсь в ЦСКА. Большое спасибо руководству, предложившему мне новый контракт, и тренеру, который верит в меня, и команде, которая поддерживает в хорошие и плохие моменты. С нетерпением жду нового сезона, ведь мы будем защищать титул», — сказал Антонов.