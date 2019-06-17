Итудис: счастлив продолжить работу с Саймоном

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с форвардом Антоном Семёновым. Сегодня, 17 июня, пресс-служба московского клуба сообщила, что с Семёновым был подписан контракт на два года.

«Счастлив продолжить работу вместе с Саймоном, отличным человеком, настоящим командным, усердным игроком. На протяжении прошедших сезонов он продолжал развиваться как баскетболист и личность, потому здорово будет снова видеть его в форме ЦСКА»,— цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Семёнов выступает за ЦСКА с 2016 года. За три сезона он принял участие в 175 матчах. В среднем он набирал по 4,5 очка, делал 2,1 подбора. За эти годы он в составе ЦСКА стал победителем Евролиги и трижды выигрывал Единую лигу ВТБ.