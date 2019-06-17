Вяльцев: сезон получился сумбурным и тяжёлым для всех

Защитник «Химок» Егор Вяльцев подвёл итоги сезона-2018/19.



«В первую очередь выполнена основная задача для клуба — остаться в Евролиге. Мы боролись за Кубок Лиги ВТБ с основным своим соперником и главным раздражителем, ЦСКА. К сожалению, в финальной серии нам не хватило лидеров — Алексея Шведа, Энтони Гилла и Яниса Тиммы. Без этих игроков соперничать с ЦСКА было очень тяжело. Жаль, что пройти достойно финал не получилось. В целом сезон получился сумбурным и тяжёлым для всех. У нас произошла смена тренера, значит, что-то пошло не так. Также на наше выступление повлияла травма Алексея Шведа, которая поначалу не казалась такой тяжёлой. Думали, что все мы отделаемся лёгким испугом, Лёша будет вне игры недели три или четыре, а потом начнёт играть. Всё оказалось сложнее, перелом был непростым, и палец долго заживал.



В итоге без Алексея мы сыграли три месяца, было тяжело, и основные матчи в регулярке Евролиги мы проиграли, хотя в принципе нам было по силам выйти в плей-офф. Думаю, где-то не хватило везения, где-то — наших лидеров. Тот же Энтони Гилл пропустил большую часть сезона, включая основные матчи, хотя ставка делалась именно на этих игроков, они — наша основная сила. Конечно же, Барцокасу было тяжело без лидеров. Это подкосило команду, и руководство пришло к выводу, что необходима смена тренера и небольшая перестройка внутри команды, что дало бы игрокам психологический всплеск. Все эти факторы на нас повлияли. Понятно, что сезон в Евролиге получился ужасным, мы обязаны были играть гораздо лучше и выигрывать больше матчей. Слава богу, что мы остаёмся в этом турнире на следующий год», — приводит слова Егора Вяльцева официальный сайт команды.