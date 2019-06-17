Астахов: смена наставника помогла «Химкам» завершить сезон на высокой ноте

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов поделился мнением об итогах сезона-2018/19 для подмосковного коллектива.
«Именно смена наставника помогла нам завершить сезон на высокой ноте. Когда Куртинайтис возглавил команду, она находилась в тяжелейшей ситуации. Чтобы пробиться в плей-офф Евролиги, из десяти остававшихся матчей нам нужно было выиграть девять. Это было почти нереально, и тогда мы решили сделать акцент на Единую лигу ВТБ.
Внесли коррективы в тренировочный процесс так, чтобы подойти к решающим матчам в самом лучшем состоянии. Это удалось: в плей-офф «Химки» предстали совсем другой командой. Жаль только, что из-за травм лидеров нам не удалось оказать в финале серьезное сопротивление ЦСКА», — приводит слова Павла Астахова «Подмосковье сегодня».
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