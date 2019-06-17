В «Торонто» прошёл чемпионский парад «Рэпторс»

В Торонто прошёл чемпионский парад «Торонто Рэпторс», на котором присутствовали от полутора до двух миллионов человек. Видео с мероприятия появилось в социальных сетях команды.



Парад начался в 10 утра по местному времени. В течение двух с половиной часов игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии приняли участие также руководители организации.



«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.

Посмотреть видео с парада можно в официальном «твиттере» «Торонто Рэпторс».