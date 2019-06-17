Ватутин: поражение в Евролиге было бы поводом задуматься о контракте Итудиса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что задумался бы над перспективами продления контракта с Димитрисом Итудисом в случае поражения в «Финале четырёх» Евролиги.
«Нам комфортно работать с Димитрисом. Я рад, что мы вместе преодолели сложности этого сезона. Самый трудный момент — не только игры с «Басконией», но и неудачная серия в январе. Для нас был очень важен выездной матч с «Барселоной»: там мы тоже проявили характер и выиграли.
О перспективах Итудиса в случае неудачи в «Финале четырёх», к счастью, могу говорить только теоретически. Согласитесь, четвёртое место — это история не про продление контракта. Поражение в финале — повод поразмышлять, надо его продлевать или нет. Проиграть ведь тоже можно по-разному: двадцать очков или в борьбе», — приводит слова Андрея Ватутина официальный сайт ВТБ.
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