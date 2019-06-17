2 человека пострадали во время стрельбы на параде «Рэпторс», стрелки задержаны

Во время стрельбы на чемпионском параде «Торонто Рэпторс» пострадали два человека, полиция задержала двух стрелков, сообщает официальный «твиттер» полицейского управления Торонто.
Стрельба произошла на пересечении улиц Бэй и Альберт. В результате двое человек пострадали. Они получили серьёзные травмы, однако их жизни ничто не угрожает. Полицией были задержаны два стрелка и изъяты две единицы огнестрельного оружия, в настоящий момент проводится расследование происшествия.
Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации.
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.
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