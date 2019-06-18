Вяльцев: был раз возвращению Куртинайтиса

Защитник «Химок» Егор Вяльцев отметил, что он был рад возвращению в команду Римаса Куртинайтиса по ходу сезона-2018/19.



«Конечно же, я был рад его возвращению. С ним мы съели не один пуд соли, вмести выигрывали Кубки, проигрывали матчи. Были и тяжелые сезоны, и яркие победы. Лично на мою карьеру Римас оказал большое влияние, за что я ему благодарен. Он поверил в меня и дал возможность проявить себя на высшем уровне. С ним очень легко и приятно работать», — приводит слова Вяльцева официальный сайт команды.



59-летний Куртинайтис возглавил «Химки» в ходе нынешнего сезона, сменив греческого тренера Георгиоса Барцокаса. Он вывел команду в финал плей-офф Лиги ВТБ, обеспечив ей место в Евролиге в следующем сезоне.



Куртинайтис работал с «Химками» в течение пяти лет — с 2011 по 2016 год — и привёл команду к двум победам в Еврокубке и титулу чемпиона Лиги ВТБ. Литовский специалист был признан лучшим тренером Лиги ВТБ по итогам сезона-2013/14.