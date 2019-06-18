«Реал» обыграл «Барселону» во втором матче финала чемпионата Испании

Мадридский «Реал» на домашней площадке переиграл «Барселону» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Испании и ведёт после этой победы в серии до трёх побед со счётом 2-0.



Гости паркета отлично начали встречу, к первому перерыву сумев создать отрыв в шесть очков от соперника. «Реал» смог выровнять ход матча во втором игровом отрезке, закончив его со счётом 18:17 — к большому перерыву преимущество «Барселоны» составляло пять очков.



Третья четверть с минимальным преимуществом осталась за гостями, так что исход матча решался в заключительной десятиминутке. В ней «Реалу» удался рывок и на последней минуте хозяева паркета смогли выйти вперёд и оформить победу со счётом 81:80 (11:17, 18:17, 24:25, 28:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейси Кэрролл, набравший 25 очков. В составе гостей отличился Томас Эртель, на счету которого 30 очков.