Боломбой – о ЧМ-2019: у нас хорошие шансы пробиться в плей-офф

Натурализованный центровой сборной России и московского ЦСКА Джоэл Боломбой поделился мнением о шансах национальной команды на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.



«У нас хорошие шансы пробиться в плей-офф. В сборной России много игроков высокого уровня, способных решать самые серьезные задачи. При этом мы понимаем, что на чемпионате мира нельзя расслабляться, делить соперников на тяжелых и легких. Каждая игра будет, как финал. Прекрасно себя чувствую, пару недель отдыха — и я вновь готов тренироваться с удовольствием», — цитируют Боломбоя «Известия».



Джоэл Боломбой родился в Донецке. В четыре года вместе с родителями переехал в США. 13 ноября 2018 года получил получил российское гражданство.



В сезоне-2018/19 Единой лиги ВТБ Боломбой провёл в составе ЦСКА 26 матчей, набрав в среднем 7,1 очка и сделав 4,3 подбора.