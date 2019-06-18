«Нью-Орлеан» хочет заполучить Била

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересовано в приобретении атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била. В сделку по 25-летнему игроку клуб из Луизианы готов включить право выбора под общим четвёртым пиком на предстоящем драфте, сообщает The Athletic.

Бил выступает за столичную команду с 2012 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2020/21. За следующие два года Брэдли получит от клуба $ 55,8 млн.

Напомним, ранее «Пеликанс» согласовали с «Лос-Анджелес Лейкерс» обмен мощного форварда Энтони Дэвиса. За 26-летнюю суперзвезду калифорнийцы отдадут «Нью-Орлеану» разыгрывающего защитника Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда. Официально сделка вступит в силу не ранее 6 июля.