Пиппен: у «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» после приобретения у «Нью-Орлеан Пеликанс» мощного форварда Энтони Дэвиса стал одним из главных фаворитов на чемпионство в сезоне-2019/20.
«Им нужны снайперы, но команда, за которую выступают Леброн и Дэвис, будет проблемой для всей лиги. У «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул в предстоящем сезоне», — сказал Пиппен в эфире телеканала ESPN.
За Дэвиса калифорнийцы отдадут «Нью-Орлеану» разыгрывающего защитника Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда. Официально сделка вступит в силу не ранее 6 июля.
«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен
Энтони Дэвис уже переехал в Лос-Анджелес. Процесс создания суперкоманды продолжается.
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