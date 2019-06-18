Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пиппен: у «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул

Пиппен: у «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул
Баскетбол / НБА 0

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» после приобретения у «Нью-Орлеан Пеликанс» мощного форварда Энтони Дэвиса стал одним из главных фаворитов на чемпионство в сезоне-2019/20.

«Им нужны снайперы, но команда, за которую выступают Леброн и Дэвис, будет проблемой для всей лиги. У «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул в предстоящем сезоне», — сказал Пиппен в эфире телеканала ESPN.

За Дэвиса калифорнийцы отдадут «Нью-Орлеану» разыгрывающего защитника Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда. Официально сделка вступит в силу не ранее 6 июля.

«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен
Энтони Дэвис уже переехал в Лос-Анджелес. Процесс создания суперкоманды продолжается.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент