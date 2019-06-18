Пиппен: у «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» после приобретения у «Нью-Орлеан Пеликанс» мощного форварда Энтони Дэвиса стал одним из главных фаворитов на чемпионство в сезоне-2019/20.

«Им нужны снайперы, но команда, за которую выступают Леброн и Дэвис, будет проблемой для всей лиги. У «Лейкерс» есть отличная возможность завоевать чемпионский титул в предстоящем сезоне», — сказал Пиппен в эфире телеканала ESPN.

За Дэвиса калифорнийцы отдадут «Нью-Орлеану» разыгрывающего защитника Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда. Официально сделка вступит в силу не ранее 6 июля.