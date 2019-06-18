«Детройт» не намерен обменивать Гриффина

Старший советник владельца «Детройт Пистонс» Эд Стефански заявил, что в планы клуба не входит обмен мощного форварда Блэйка Гриффина.
«Блэйк чертовски хорош. Он воин, мы в этом убедились. Не знаю, что могут предложить другие организации, но я не собираюсь его обменивать», — приводит слова Стефански журналист The Detroit News Род Бирд на своей странице в «Твиттере».
Гриффин перешёл в «Пистонс» из «Лос-Анджелес Клипперс» в результате обмена в конце января 2018 года.
В минувшей кампании Блэйк принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 30-летнего баскетболиста составили 24,5 очка, 7,5 подбора, 5,4 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота за 35,0 минуты.
Действующий контракт Гриффина с «Детройтом» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию игрока на сезон-2021/22.
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