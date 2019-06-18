Батлер — одна из главных целей «Лейкерс» после обмена Дэвиса

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов попытается заполучить атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлера, сообщает ESPN.

После обмена мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса «Лос-Анджелес» хочет добавить в состав команды ещё одного звёздного игрока. В список калифорнийцев помимо Батлера входят разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер и лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард.

В минувшем сезоне «Лейкерс» не сумели выйти в плей-офф, завершив регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 встречах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.