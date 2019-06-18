Ирвинг проведёт встречу с руководством «Бостона»

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг в ближайшее время проведёт встречу с руководством клуба, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, сообщает The Athletic.
Ожидается, что встреча состоится до драфта Национальной баскетбольной ассоциации, который пройдёт в Нью-Йорке 21 июня. Стороны хотят обговорить все вопросы, чтобы знать, как действовать после открытия рынка свободных агентов.
Ранее Ирвинг отказался от опции на сезон-2019/20. 30 июня он станет неограниченно свободным агентом. По информации СМИ, 27-летний баскетболист склоняется к переходу в «Бруклин Нетс». В услугах разыгрывающего защитника также заинтересованы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».
В завершившемся плей-офф НБА Кайри набирал 21,3 очка, отдавал 7,0 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,7 минуты.
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