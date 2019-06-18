Перкинс: «Лейкерс» — чемпионы НБА 2020 года!

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2019/20.
Ранее калифорнийский клуб договорился об обмене мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.
«Самое интересное — «Лейкерс» ещё не закончили! Просто помните, что я сказал это первым, когда откроется рынок свободных агентов. «Лейкерс» — чемпионы НБА 2020 года!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» хочет добавить в состав команды ещё одну звезду. В список клуба из Калифорнии входят атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер, лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, лидер «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер и разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг.
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