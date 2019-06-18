«Лейкерс» планируют подписать новый контракт с Рондо

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов намерено договориться о новом соглашении с разыгрывающим защитником Рэджоном Рондо. Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Бродерик Тёрнер в эфире шоу Mornings with Keyshawn, LZ and Travis на радио ESPN LA 710.

Рондо стал игроком «Лейкерс» в июле 2018 года, заключив с калифорнийским клубом однолетнее соглашение на сумму $ 9 млн. В минувшем регулярном чемпионате НБА 33-летний баскетболист в среднем записывал в актив 9,2 очка, 8,0 передачи, 5,3 подбора, 1,2 перехвата и 0,2 блок-шота за 29,8 минуты.

Напомним, ранее «Лос-Анджелес» договорился об обмене мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. За 26-летнюю суперзвезду калифорнийцы согласись отдать разыгрывающего защитника Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда.