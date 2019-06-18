Французский защитник Нандо де Коло покинул ЦСКА. Контракт баскетболиста с «армейцами» подошёл к концу, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, сообщается на официальной страница ЦСКА в «Твиттере».
Нандо де Коло стал игроком ЦСКА в 2014 году, перебравшись в московскую команду из «Торонто Рэпторс». В составе «армейцев» защитник принял участие в 292 матчах, набирая в них 16,4 очка, совершая 3,9 передачи, 2,9 подбора и 1,2 перехвата в среднем.
В минувшем сезоне Евролиги француз принял участие в 34 встречах, собирая в них коллекцию из 14,7 очка, 3,4 передачи и 2,5 подбора в среднем.
С ЦСКА де Коло дважды завоёвывал трофей Евролиги и пять раз становился победителем Единой лиги ВТБ. Также на его счету ряд индивидуальных наград, в том числе MVP Единой лиги ВТБ и MVP финала Евролиги.
- 18 июня 2019
-
17:21
-
17:12
-
17:05
-
16:11
-
15:52
-
15:08
-
13:02
-
12:32
-
12:02
-
11:36
-
11:01
-
10:45
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
08:40
-
08:04
-
04:45
-
01:07
-
00:30
- 17 июня 2019
-
23:38
-
23:24
-
22:43
-
21:54
-
20:50
-
19:36
-
19:01
-
17:27
-
14:50
-
14:03
-
13:09
-
12:30
-
12:19
-
11:56
-
11:46