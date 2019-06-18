Французский защитник Нандо де Коло покинул ЦСКА. Контракт баскетболиста с «армейцами» подошёл к концу, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, сообщается на официальной страница ЦСКА в «Твиттере».

Нандо де Коло стал игроком ЦСКА в 2014 году, перебравшись в московскую команду из «Торонто Рэпторс». В составе «армейцев» защитник принял участие в 292 матчах, набирая в них 16,4 очка, совершая 3,9 передачи, 2,9 подбора и 1,2 перехвата в среднем.

В минувшем сезоне Евролиги француз принял участие в 34 встречах, собирая в них коллекцию из 14,7 очка, 3,4 передачи и 2,5 подбора в среднем.

С ЦСКА де Коло дважды завоёвывал трофей Евролиги и пять раз становился победителем Единой лиги ВТБ. Также на его счету ряд индивидуальных наград, в том числе MVP Единой лиги ВТБ и MVP финала Евролиги.