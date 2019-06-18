Де Коло: хочу оказаться в другом месте и преследовать другие цели

Защитник Нандо де Коло прокомментировал решение покинуть ЦСКА. По его словам, оно было вызвано желанием сменить обстановку и преследовать иные цели.
«На протяжении пяти лет я играл и жил в Москве, и этот город стал первым домом в моей семейной жизни. Когда родилась Лола, именно Москва стала первым городом, в котором она оказалась. Здесь мы стали настоящей семьёй. Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели.
Здесь я провёл пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА – лучший клуб на континенте. Я был по-настоящему горд защищать его цвета. Хочу поблагодарить тренера, который дал мне возможность играть за команду и возлагал на меня всё больше ответственности день ото дня. Спасибо Андрею Ватутину, который позволил играть здесь. Спасибо менеджменту, докторам, клубному персоналу и болельщикам.
Особенно тепло хочу сказать о своих товарищах по команде. Все эти годы здесь выступали отличные игроки и замечательные люди, парни, которые делали меня лучше каждый день, лучшие игроки Европы, которые заставляли прогрессировать, сражаясь с ними на тренировках. Для меня очень важно было стать частью этого потрясающего коллектива, который стал для нас большой семьёй. Потому, как я сказал, я достиг всего возможного в составе ЦСКА. Думаю, сейчас у меня есть шанс что-то изменить, найти новый вызов, вновь сражаться на самом высоком уровне», — приводит слова де Коло официальный сайт ЦСКА.
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