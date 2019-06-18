Источник: Тимма подписал двухлетний контракт с «Химками»
Латвийский форвард Янис Тимма прекратил сотрудничество с «Олимпиакосом» и подписал двухлетний контракт с «Химками», сообщает Eurohoops со ссылкой на собственные источники. Соглашение Тиммы с греческим клубом действовало до 2020 года, но стороны пришли к компромиссу и сумели его разорвать.
Янис завершал минувший сезон в составе «Химок» на правах аренды и достаточно быстро стал одним из ведущих игроков команды из Московской области.
В 13 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 16,1 очка, собирал 3,5 подбора и совершал 1,8 передачи. В финале турнира он не смог помочь команде из-за повреждения.
Напомним, что «Химки» — не первая российская команда в карьере баскетболиста. В прошлом он защищал цвета «Зенита».
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