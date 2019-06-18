Гудумак стал игроком «Енисея»
Тяжёлый форвард Александр Гудумак подписал контракт с красноярским «Енисеем» и следующий сезон проведёт в Единой лиге ВТБ. Соответствующая информация размещена на официальной странице клуба «Восток-65» в «Инстаграме».
Гудумак — чемпион и MVP Суперлиги-2015/16 в составе ПСК «Сахалин», а также лучший тяжёлый форвард Суперлиги сезона-2018/19. В минувшем чемпионате баскетболист провёл в составе «Восток-65» 30 матчей, набирая в них 16,7 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 2,1 передачи в среднем.
Отметим, в прошлом Гудумак уже защищал цвета «Енисея». Он также пробовал закрепиться в «Нижнем Новгороде», «Красных Крыльях» и «Автодоре».
Александр является воспитанником ЦСКА и первые шаги на профессиональном уровне делал в составе «армейцев».
- 18 июня 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:47
-
20:31
-
19:10
-
18:12
-
17:21
-
17:12
-
17:05
-
16:11
-
15:52
-
15:08
-
13:02
-
12:32
-
12:02
-
11:36
-
11:01
-
10:45
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
08:40
-
08:04
-
04:45
-
01:07
-
00:30
- 17 июня 2019
-
23:38
-
23:24
-
22:43
-
21:54
-
20:50
-
19:36
-
19:01
-
17:27
-
14:50
Партнерский контент