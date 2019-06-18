Гудумак стал игроком «Енисея»

Тяжёлый форвард Александр Гудумак подписал контракт с красноярским «Енисеем» и следующий сезон проведёт в Единой лиге ВТБ. Соответствующая информация размещена на официальной странице клуба «Восток-65» в «Инстаграме».

Гудумак — чемпион и MVP Суперлиги-2015/16 в составе ПСК «Сахалин», а также лучший тяжёлый форвард Суперлиги сезона-2018/19. В минувшем чемпионате баскетболист провёл в составе «Восток-65» 30 матчей, набирая в них 16,7 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 2,1 передачи в среднем.

Отметим, в прошлом Гудумак уже защищал цвета «Енисея». Он также пробовал закрепиться в «Нижнем Новгороде», «Красных Крыльях» и «Автодоре».

Александр является воспитанником ЦСКА и первые шаги на профессиональном уровне делал в составе «армейцев».